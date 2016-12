Cambiare colore di sfondo in Windows 10 con colore personalizzato

Piccola guida per cambiare il colore del vostro desktop con qualsiasi tonalità di colore vogliate.

Forse vi sarete accorti che nella nuova interfaccia per la personalizzazione dei colori di sfondo quando selezionate ‘tinta unita’ potete scegliere solo tra i pochi colori che Windows suggerisce.

E se volessimo scegliere un colore a nostro piacimento?

Ecco un metodo veloce per far ricomparire il vecchio e caro selettore del colore presente nelle precedenti versioni di Windows.

Aprite il prompt dei comandi scrivendo in Cortana cmd

Ora nel prompt dei comandi scrivete control /name Microsoft.Personalization /page pageWallpaper

Come per magia ecco comparire la vecchia interfaccia per la personalizzazione dello schermo

Dal menu a tendina Percorso immagine selezionate Tinte unite

In basso troverete il pulsante Altro…

A questo punto non vi resta che selezionare il colore che preferite e usarlo come sfondo del desktop

Fatto…

CONDIVIDI

ARTICOLI CORRELATI

Lascia un commento