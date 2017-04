Nel corso degli anni Microsoft ha sviluppato vari metodi per permettere ai propri utenti di effettuare degli screenshot dello schermo o di alcune porzioni di esso.

Vediamo quali sono i metodi più veloci con l’uscita di Windows 10 Creators Update.

1° METODO

WINDOWS + PRT SCR o STAMP

Premete contemporaneamente i tasti WINDOWS + PRT SCR oppure STAMP (dipende dalle tastiere). Vedrete lo schermo di Windows diventare per un secondo nero. Questo sta a significare che lo schermo è stato acquisito. Troverete l’immagini di tutto lo schermo in formato .png nella cartella C:\Users\NOME_UTENTE\Pictures\Screenshots.

2° METODO

ALT + PRT SCR o STAMP

Premete assieme i tasti ALT + PRT SCR o STAMP. Con questa combinazione acquisirete SOLO la finestra o il programma in primo piano in quel momento.

La schermata verrà immagazzinata negli appunti e per visualizzarla dovrete incollarla in un qualsiasi programma grafico con CTRL + V (incolla)

3° METODO

WINDOWS + SHIFT + S

Questo metodo permette di fare uno screenshot di una porzione dello schermo definita dall’utente con un riquadro.

Appena premerete WINDOWS + SHIFT + S lo schermo verrà sbiadito al bianco e vedrete comparire una croce al posto del puntatore del mouse. Selezionate ora l’area di vostro interesse e rilasciate. Il riquadro selezionato verrà immagazzinato negli appunti. Per poterlo vedere e modificare dovrete incollarlo (CTRL + V) in un qualsiasi programma di grafica.

Ho omesso il metodo ‘classico’ che è quello di premere solo il tasto Prt-Scr o Stamp che salverà negli appunti tutto il contenuto dello schermo.

Ecco un piccolo riassunto in tabella.