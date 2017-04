La qualità ma soprattutto la dimensione delle immagini è sempre stato il collo di bottiglia di molti progetti web. Per rendere più veloce il caricamento delle pagine si tende sempre a comprimere le immagini presenti in esse, questo spesso a scapito della qualità.

Compressor.io è un servizio gratuito direttamente disponibile via web quindi senza bisogno di installare nulla che permette di ridurre notevolmente il peso delle immagini senza una perdita di qualità rilevante.

L’utilizzo è davvero semplice: basta selezionare la foto dal proprio pc con un semplice drag & drop o con la classica finestra di selezione dei files.

Il sistema gestisce i seguenti formati: JPEG, PNG, GIF, SVG fino ad un peso massimo di 10 Mb.

Appena caricato il file dovrete scegliere un formato lossy (con perdita di dati) o lossless (senza perdita di dati). Per gli utilizzi web va benissimo il formato lossy che permette una maggiore compressione.

A questo punto vi verrà mostrata l’immagine come si presenta prima e dopo la compressione con la percentuale di risparmio di peso. Potrete ora scaricarla sul vostro computer oppure salvarla su dropbox o google drive.

Ho fatto un piccolo test ed ecco il risultato.

JPG ORIGINALE – 80 Kb

JPG COMPRESSA – 33 Kb

Un risparmio del 59% che su un’immagine del genere è davvero tanto. Come vedete la qualità è quasi la stessa se non per qualche piccolo artefatto nelle zone con più sfumature.

Trovate il sito qui