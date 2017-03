Windows 10 è sicuramente uno dei prodotti migliori che Microsoft ha rilasciato negli ultimi anni ed è costantemente aggiornato per venire incontro alle necessità degli utenti.

Molti di voi avranno notato che ultimamente iniziano a comparire dei fastidiosi annunci pubblicitari nel File Explorer. Al momento le pubblicità riguardano prodotti Microsoft come Office o OneDrive ma è lecito pensare che in un futuro prossimo vedremo comparire altri advertiser.

Per coloro che odiano queste ‘intrusioni’ non richieste e soprattutto per quelli che pensano che in un prodotto regolarmente acquistato non dovrebbero esserci pubblicità vediamo una semplice procedura per evitare che questi annunci vengano mostrati.

Aprite Cortana e scrivete “Cambia le opzioni di ricerca di file e cartelle”

Cliccate sulla corrispondenza e dal menu che vi compare selezionate il tab Visualizzazione

Nella lista cercate la voce Mostra le notifiche del provider di sincronizzazione e deselezionatelo.

Fatto. Le pubblicità sono sparite.

Ecco anche un video con i passaggi da eseguire