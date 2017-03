NetCrunch Network Tools è un programma completamente gratuito che permette di avere tutti i tools di rete più comuni in un unico strumento veloce e intuitivo.

L’applicazione viene fornita gratuitamente dopo una veloce registrazione.

E’ possibile utilizzare in account Facebook, Google plus, Microsoft o registrarsi direttamente sul sito.

Al momento in cui scrivo non è prevista nessuna verifica dell’account (potete quindi utilizzare anche una mail fittizia)

Il programma è diviso in tre aree principali: Basic IP Tools, Subnet Tools, e Scanners

Nel gruppo dei tools di base troviamo:

Ping — accetta un hostname o un indirizzo IP lo pinga e restituisce i risultati

Nel gruppo Subnet Tools:

DNS Audit — scansiona un range di indirizzi IP e esegue un reverse DNS su ognuno alla ricerca di errori

Nel gruppo Scanners:

Ping Scanner — scansiona un range di IP in modo iterativo determinando quali sono in uso e effettua un reverse DNS restituendo il nome della macchina

In definitiva un ottimo programma per coloro che trafficano molto con le reti e per quelli che mettono la sicurezza al primo posto nelle proprie LAN.

Potete scaricarlo gratuitamente da qui