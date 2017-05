Chiunque lavori in Internet o con la grafica in generale si sarà spesso trovato di fronte la necessità di trovare e utilizzare delle immagini gratuite. La rete è piena di siti che offrono questa opportunità ma spesso dietro la parola gratis si nascondono sempre trucchetti per invogliare l’utente all’acquisto di qualcosa.

Everypixel.com è un ottimo motore di ricerca che fa esattamente quello che promette: cerca in decine di servizi online immagini, vettori e illustrazioni stock o completamente gratuite.

La forza di questo motore è la possibilità di raffinare la ricerca.

Si può scegliere tra foto, illustrazioni, vettori; in base all’orientamento della foto (orizzontale / verticale); il colore predominante esatto e anche l’autore.

Importantissimo è selezionare ‘Only free images’ che vi permetterà di navigare solo tra le foto completamente di uso gratuito.

Al momento il motore cerca tra i seguenti siti: Depositphotos, iStock, Shutterstock, 123RF, Everypixel, Fotolia, CanStockPhoto, Photodune, DreamsTime, Pond5, Colourbox, Pixta, StockFresh, Bigstockphoto, ThinkStockPhotos, Wavebreak, Crestock, morgueFile, Pixabay, StockSnap.io, Everypixel.com, Stocksy.com, Everypixel, plainpicture, ThePicturePantry, Tookapic.com, PeopleImages, Offset.com, Shestock, GalleryStock, Maion, AerialStock, EricksonStock, Tookapic.com, AllFreeDownload, Freepik, VectorStock, Pexels, Vecteezy, Unsplash, 500px, Magdeleine, Kaboompics, Fancycrave, Picjumbo, Freenaturestock, MMT, SkitterPhoto, Libreshot, Jaymantri, FindA.Photo, Bara-Art, Barnimages, FreelyPhotos, GoodstockPhotos, Everypixel.edu.

Un consiglio: aggiungetelo subito ai vostri bookmarks.

Vai al sito