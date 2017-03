Quante volte vi è capitato di aspettare una risposta dal vostro computer e non capire se qualcosa si è bloccato? La prima cosa che molti fanno è quella di vedere il led di attività dell’hard disk, se lampeggia è probabile che il pc stia facendo qualcosa e forse è meglio attendere.

Il problema è che spesso in ufficio o a casa il nostro computer è posizionato sotto la scrivania o non dispone di un led che ci indichi le attività del disco. Inoltre molti minipc e laptop non dispongono proprio del led di attività del disco.

Activity Indicator nasce proprio per risolvere questo problema. Una volta installato e fatto partire vedrete comparire nel tray di windows un piccolo led che lampeggiando segnalerà l’attività del disco.

Inoltre è possibile far blinkare i led della tastiera (CAPS – NUM – SCROLL) in modo da avere sotto controllo le operazioni del disco direttamente ‘sotto le vostra dita’.

Ovviamente è tutto configurabile accedendo alle opzioni del programma che ovviamente dovrà essere avviato assieme a Windows (opzione Start with Windows).

Il programma esegue un log in tempo reale di tutti gli i cambiamenti avvenuti sul disco e dei processi che lo richiedono. E’ possibile anche averlo in modalità file testuale oltre che in memoria.

Il programma è gratuito e disponibile qui