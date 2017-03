Con l’uscita di Kodi 17 Krypton finalmente i video di YouTube possono essere guardati in alta qualità a 1080p.

Krypton ha introdotto il supporto DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) e il plugin ufficiale per YouTube ha subito sfruttato questa nuova feature per permettere la visione di file a 1080p da YouTube.

Vediamo come attivare questa funzione sul plugin.

Per prima cosa assicuratevi di avere installata l’ultima versione di Kodi e del plugin Youtube.

Andate ora su Add-on e cliccate col pulsante destro sul plugin YouTube e selezionate Impostazioni.

Cercate la voce Use MPEG-DASH e attivatela

Ora provate a cliccare su Configure inputstream.adaptive e se vi compare questo errore

dovrete attivare inputstream.adaptive che viene installato ma non attivato.

Per fare questo andate in Add-on -> I miei Add-on -> Tutte

Cercate ora inputstream.adaptive e attivatelo

A questo punto potrete configurare le impostazioni del plugin YouTube su Configure inputstream.adaptive e selezionate 1080 in Max Resolution

Finalmente ora potrete godervi i video di YouTube a 1080p.

