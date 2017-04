Finalmente è arrivato il tanto atteso Windows 10 Creators Update. Se siete tra quelli impazienti che non riuscite ad aspettare gli aggiornamenti automatici del vostro Windows ecco come scaricare l’ultima versione del sistema di Redmond.

Andate con il vostro browser su questa pagina e cliccate su Aggiorna ora (il pulsante aggiorna ora compare solo se state usando Windows 10).



Verrà scaricato il file Windows10Upgrade9252.exe.

Lanciatelo e verrà visualizzata la finestra in cui vedrete la vostra attuale versione e quella a cui verrà aggiornato il sistema (15063)

A questo punto dovrete cliccare su Aggiorna e se i test di compatibilità per il processore, la ram disponibile e lo spazio libero sul disco andranno a buon fine verrà fatto partire il download

Armatevi ora di pazienza e incrociate le dita: se tutto andrà bene in una mezz’oretta dovreste trovarvi il sistema aggiornato.

Se qualcosa dovesse andar storto o se la nuova versione non vi piace potrete sempre tornare indietro con un bel roll-back. Per farlo basterà andare in

Impostazioni –> Aggiornamento e sicurezza –> Ripristino –> Torna ad una build precedente.

Se volete invece scaricare il file ISO della nuova versione vi conviene andare sul sito che recensito qualche giorno fa e scaricare la versione Windows (Final), Windows 10 Redstone 2 [March 2017] (build 15063.0)

Se non siete tanto temerari e non avete necessità oggettive di passare all’ultima versione di Windows il consiglio è sempre quello di attendere gli aggiornamenti automatici.