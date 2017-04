Da oggi è possibile scaricare i film e le serie tv di Netflix direttamente sul proprio pc con Windows 10. Netflix stessa ha rilasciato in Windows Store la sua nuova app che permette ai possessori di un abbonamento valido di effettuare il download dei propri programmi preferiti in locale per vederli successivamente offline.

Per prima cosa aprite Windows Store, cercate e scaricate l’app Netflix. Se già l’avete procedete al suo aggiornamento.

Una volta inserite le vostre credenziali di accesso vedrete subito comparire l’avviso che è possibile scaricare film ed episodi.

Scegliete quello che volete scaricare e il gioco è fatto.

Dopo qualche minuto, in base alla velocità del vostro collegamento ad Internet, i files saranno disponibili nelle sezione ‘I miei download‘

Sarà possibile guardare quello che si è scaricato direttamente dall’App. Al momento non è chiaro per quanto siano validi i download, in rete si parla di 48 ore dal primo play, passate le quali il file non sarà più riproducibile.

Assieme al file saranno disponibili anche i sottotitoli e le altre lingue disponibili.

Qui trovate la pagina di Windows Store da cui scaricare Netflix

P.S. per chi si domandasse 1) dove sono i files scaricati e 2) se è possibile vederli con altri player la risposta è:

io li ho trovati nella dir

C:\Users\ NOME_VOSTRO_UTENTE \AppData\Local\Packages\ NUMERO .Netflix_ CIFRE \LocalState\offlineInfo\downloads no, sono criptati e divisi in vari files

Buon divertimento ai più smanettoni ;)