Scaricare una lista di file in modo automatico

Scaricare una lista di file / url in modo del tutto automatico può essere un compito abbastanza noioso che porta via molto tempo.

Avevo la necessità di scaricare 923 filmati e subito mi sono messo alla ricerca di un modo per creare un batch che facesse al mio posto il lavoro sporco.

Con un po di sorpresa ho scoperto che questo task può essere svolto in modo molto semplice con un componente aggiuntivo che usavo da molto tempo in Firefox : DownThemAll!

Per prima cosa abbiamo bisogno di una lista di url (una url per ogni riga) in un file .txt

A questo punto procediamo a scaricare e a installare il componente di Firefox DownThemAll!

Dopo aver riavviato Firefox andate su: Strumenti -> DownThemaAll! – Strumenti -> dTa! Manager

A questo punto cliccate col pulsante destro sulla finestra del manager e andate su: Avanzate -> Importa da file

Selezionate ora il file .txt contenente la lista delle url

A questo punto non vi resta che selezionare la cartella dove salvare il file e dare inizio al processo col pulsante Inizia!

Buon download

