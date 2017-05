VodLocker.to è un nuovo servizio web che permette a chiunque di visualizzare qualsiasi film direttamente online permettendone l’embed con un pratico player in HTML5.

Il suo funzionamento è davvero banale: basta inserire il titolo del film o, meglio, l’ID IMDB del film e dopo qualche secondo vedrete partire il player con il film da voi cercato.

Facciamo un esempio pratico con un film liberamente scaricabile:

TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard del 2013.

Andiamo a cercare con Google TPB AFK: The Pirate Bay Away from Keyboard imdb e subito troveremo l’id del film.

In questo caso di esempio il nostro id è tt2608732.

A questo punto andate su http://vodlocker.to/ e inserite nella form l’id appena trovato.

A questo punto potrete selezionare la grandezza del player, se inserire il titolo del film, i sottotitoli e la loro lingua, l’autoplay etc etc.

Alla fine troverete il codice di embed da incollare dove volete o più semplicemente vedere direttamente in pagina il film.

vodlocker.to è ovviamente un sito che durerà molto poco visto la sua evidente illegalità ma se volete provarlo fateci un giro. Rimarrete esterrefatti della sua velocità nel reperire qualsiasi film e nel trasmetterlo quasi in modo istantaneo.

Trovate il tutto qui http://vodlocker.to/