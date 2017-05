WhatsApp non funziona da circa 1 ora (nel momento in cui scrivo). Il popolare servizio di messaggistica è down in quasi tutto il mondo a giudicare dai tweet che girano in rete che ha fatto diventare subito l’hashtag #whatsappdown trending topic.

Al momento sull’account ufficale twitter di Whastaspp che monitora i down del sistema non viene fornita alcuna spiegazione ma basta guardare in rete per capire che il problema non è solo italiano ma riguarda tutta la rete.

Ecco alcune segnalazioni pervenute da diverse parti del mondo che dimostrano il down globale

Al momento nell’inviare un messaggio lo stesso rimane appeso e non inviato mostrando il classico ‘orologino’.

Un altro buon motivo per molti utenti per passare a Telegram?

Qualcuno di voi al momento riesce ad ultilizzare Whatsapp?