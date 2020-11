NAPS2 è un programma opensource per Windows e sistemi Linux che permette la creazione di PDF in maniera veloce e intuitiva.

Il nome è, come spesso accade per i programmi GNU, derivato dall’acronimo recursivo di Not Another PDF Scanner 2.0.



E’ possibile creare PDF, TIFF, JPEG, PNG ed è totalmente compatibile con driver WIA e TWAIN. Il programma quindi supporta virtualmente tutti gli scanner presenti sul mercato.

Il programma contiene un editor di base per le immagini che permette di ridimensionare, rotare,modificare luminosità e contrasto e tagliare le stesse.

Altra funzione molto comoda è la disponibilità di un OCR nativo che permette il riconoscimento di un testo all’interno di un documento.

Il supporto è disponibile in molte lingue italiano compreso.

Per i più esigenti e smanettoni è disponibile anche l’esecuzione a linea di comando (CLI) per la gestione di processi batch che permettano la creazione di un gran numero di PDF

NASP2 è disponibile anche in italiano gratuitamente per Windows e Linux e potete scaricarlo da qui