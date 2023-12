Zscaler è un client VPN usato principalmente in campo aziendale che permette il collegamento tramite rete privata all’infrastruttura aziendale in modo protetto e sicuro.

Il difetto più grande di questo applicativo è che, una volta installato, non permette di essere disabilitato o disinstallato a meno che non abbiate la password di gestione, che ovviamente nel 99% dei casi non viene fornita ai dipendenti.

Se provate a chiudere il programma vi verrà chiesta la password, se provate a spegnere la ‘digital experience’ anche: insomma non è possibile scegliere in autonomia se usarlo o meno.

L’unica procedura che ho trovato in rete che permette di disabilitare l’avvio automatico di questa VPN è un po’ complessa ma pare funzionare a dovere.

Con questa procedura potrete impedire l’avvio automatico di Zscaler e decidere in completa autonomia quando lanciarlo ed utilizzarlo. Al successivo riavvio della macchina il programma non verrà lanciato.

Passiamo agli step da seguire per ottenere il nostro risultato

Lanciate il registro di sistema con il comando regedit

Cercate questo percorso:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ZSAService

Trovata la chiave cliccate col pulsante destro sulla stessa e selezionate Autorizzazioni

Ora cliccate su Avanzate

Ora nel pannello che si apre cliccate su Disabilita ereditarietà selezionando anche il box sottostante Sostituisci tutte le voci di autorizzazioni….

Evidenziate ora la voce SYSTEM e cliccate sul pulsante Modifica

A questo punto seguendo la figura qui sotto

Nel menu a tendina Tipo selezionate Nega Nel menu Si applica a selezionate La chiave selezionata e le sottochiavi Cliccate ora su Mostra autorizzazioni avanzate

Nella finestra che compare selezionate tutto come mostrato in figura qui sotto:

Date tutti gli ok per chiudere tutte le finestre che abbiamo aperto.

Ci resta solo l’ultimo passaggio che è quello di disabilitare l’avvio automatico del programma.

Nelle voci di registro a destra relative a ZSAService troverete la voce Start

Fate doppio click sulla voce Start e inserite il valore 3 che renderà l’avvio dell’applicazione MANUALE

A questo punto dovrete riavviare il PC.

Al nuovo avvio di Windows Zscaler non partirà e potrete decidere in autonomia se e quando avviare il client.

Ho testato il tutto su Windows 11 con successo. Fatemi sapere se tutto funziona a dovere anche a voi