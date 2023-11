DFadBlock è un’estensione open source progettata per i browser Firefox e Google Chrome. Questo strumento innovativo adotta un approccio unico per gestire la grande quantità di annunci pubblicitari che affollano YouTube. Invece di tentare di bloccare questi annunci, FadBlock li carica e, successivamente, li salta o li fa scorrere automaticamente.

L’ideatore di questa estensione spiega che, sebbene gli annunci vengano comunque caricati, vengono immediatamente ignorati, quando possibile, o accelerati. In pratica, questo processo richiede generalmente meno di 50 millisecondi, impedendo così che gli annunci disturbino l’esperienza dell’utente, dato che passano inosservati.

I test eseguiti su Firefox e Google Chrome confermano l’efficacia di FadBlock. Quando si carica un video su YouTube, potrebbe apparire un annuncio, ma viene prontamente saltato per consentire al video desiderato di iniziare a riprodursi.

Va notato che la versione Chrome dell’estensione è compatibile anche con altri browser basati su Chromium, come Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera e molti altri.

Un aspetto interessante di questa estensione è che non rientra nella categoria dei classici ad-blocker poiché non blocca direttamente la pubblicità. Secondo la descrizione, FadBlock opera sia su YouTube che su siti di terze parti che incorporano video da YouTube. In particolare, questa estensione salta annunci video in preroll, banner pubblicitari e altri formati pubblicitari su YouTube.

L’autore di FadBlock elenca diverse categorie di annunci su YouTube che l’estensione è in grado di ignorare, compresi gli annunci video di 10 secondi che non possono essere saltati, quelli di 5 secondi che possono essere evitati dopo 5 secondi e persino gli annunci multipli riprodotti in sequenza prima che il video principale inizi.

Per usufruire dei vantaggi di FadBlock su Firefox, gli utenti possono scaricare l’estensione direttamente dal sito ufficiale dei componenti aggiuntivi di Mozilla. Per quanto riguarda Chrome e i browser derivati da Chromium, l’estensione è disponibile nel Chrome Web Store.

FadBlock rappresenta una soluzione innovativa che adotta un approccio diverso per migliorare l’esperienza di streaming su YouTube.

Tuttavia, è importante notare che potrebbe essere soggetta a rilevamenti da parte delle misure anti-adblock di YouTube o potrebbe essere rimossa dal Chrome Web Store di Google. Al momento, comunque, FadBlock funziona senza intoppi.

SCARICA FADBLOCK