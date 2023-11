Ecco un metodo semplice e veloce per installare Windows 11 su macchine non supportate.

Windows 11 richiede infatti, la presenza di una CPU a 64 bit da 1 GHz o superiore con almeno due core, del firmware UEFI con Secure Boot attivo e del controller TPM 2.0.

Molti pc, anche non ‘vecchi’ non avendo questi requisiti non possono installare l’ultima versione dell’Os.

Questo metodo permette sia l’upgrade da Windows 10 a Windows 11 tramite chiavetta USB, sia l’installazione pulita da zero con formattazione del pc.

Per procedere abbiamo bisogno di 3 cose:

Una chiavetta USB L’immagine ISO di Windows 11 – scaricabile da qui Rufus, il programma che crea la chiavetta di avvio/installazione – scaricabile da qui

Una volta scaricata la ISO di Windows

Procediamo a installare Rufus.

A questo punto, dopo aver inserito una chiavetta USB, dalla maschera del programma selezioniamo la ISO appena scaricata.

Cliccate su SELEZIONA e scegliete la ISO di Windows 11

Lasciate tutte le altre impostazioni cosi come le trovate e cliccate su AVVIA.

Vi verrà mostrata un’altra finestra in cui troverete già selezionate le voci che permettono l’installazione/aggiornamento a Windows 11

Le prime 2 voci sono necessarie per l’installazione / aggiornamento.

Le altre potete decidere a vostro piacimento se attivarle o meno.

Personalmente io attivato tutte le opzioni perché per me erano comode.

Una volta finita la scrittura della chiavetta potete procedere a:

AGGIORNARE da Windows 10 – basterà lanciare l’eseguibile e seguire le info a schermo

da Windows 10 – basterà lanciare l’eseguibile e seguire le info a schermo INSTALLARE da zero Windows 11 – dovrete riavviare il PC e farlo partire da chiavetta USB

Ho provato la procedura su diversi PC non ‘compatibili’ senza avere nessun problema di sorta.

Buon Windows 11 a tutti