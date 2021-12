Chiunque abbia installato Windows 11 si sarà sicuramente accorto che, a differenza delle versioni precedenti dell’Os, non è più possibile trascinare un file sull’icona di un’applicazione aperta nella barra delle applicazione per permetterne l’apertura.

Questa, a mio avviso, è una delle pecche più grandi del nuovo Windows e sembra che Microsoft, nonostante molte lamentele ricevute, non voglia al momento ripristinare questa comoda funzione.

Per fortuna su GitHub è già comparso un fix per riabilitare la funzione di Drag & Drop.

Il piccolo programma exe è disponibile gratuitamente ed è completamente Open Source.

Alcuni browser come Chrome potrebbero segnalarlo come file pericoloso ma si tratta ovviamente di un falso allarme. Se Chrome non dovesse permettervi il download usate Firefox o altro.

Una volta scaricato l’exe anche Windows vi dirà che la firma del programma non è attendibile… anche qui ignorate l’inutile avviso e eseguite senza paure.

Al lancio dell’exe comparirà una finestra ‘dos’ che vi segnala l’avvio del programma.

Dopo qualche secondo scomparirà e sarete pronti ad usare il fix.

Per poter configurare il fix dovrete creare allo stesso livello dell’eseguibile un file .txt con lo stesso nome del programma ( Windows11DragAndDropToTaskbarFixConfig.txt ) ed editarlo con la configurazione che volete.

Tutte le possibili configurazioni sono descritte qui

Nel mio file di config io ho settato così

AutomaticallyRunThisProgramOnStartup=1

ShowConsoleWindowOnStartup=0

ShowTrayIcon=1

La prima riga permette l’avvio del fix all’avvio di Windows

La seconda nasconde la schermata dos di avvio del programma

La terza fa comparire nel tray icon l’icona del programma

Finché Microsoft non reintegrerà questa funzione in Windows 11 questo fix è il modo più pratico e sicuro per continuare ad utilizzare il drag & drop.

Per scaricare il programma e per avere tutte le informazioni necessarie andate qui